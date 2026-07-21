Депутатите обсъждат Бюджет 2026 г. на второ четене

Работата по държавния бюджет за 2026 година продължава в парламента, където бюджетната комисия ще разгледа на второ четене проектозакона за финансовата рамка на държавата.

Между първото и второто четене на документа политическите сили внесоха редица предложения за промени. Сред идеите на опозицията са отпускането на допълнителни средства за ремонт и изграждане на пътна инфраструктура, финансиране на храмове, както и мерки в подкрепа на младите семейства и родителите.

Проектобюджетът е разработен при планиран дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което продължава да бъде една от най-дискутираните му характеристики. Именно заложените разходи предизвикват най-сериозните критики от страна на част от парламентарните групи и икономическите експерти, които определят финансовата рамка като прекалено разходоориентирана.

Очаква се по време на заседанието депутатите да обсъдят всички постъпили предложения, преди бюджетът да бъде внесен за окончателно разглеждане и гласуване в пленарната зала.