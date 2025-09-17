БългарияНовиниСъдТемида

Тримата съдии по делото на варненския кмет си направиха отвод

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:17ч, сряда, 17 септември, 2025
Тримата апелативни съдии, които трябваше да разгледат молбата на кмета на Варна Благомир Коцев за освобождаване от ареста, се оттеглиха от казуса.

Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста

Александър Желязков, заместник-председател на Софийския апелативен съд, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, мотивираха решението си с „безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с делото“. Те подчертаха, че правораздаването не може да бъде превръщано в заложник на политически интереси, които нарушават закона, засягат личните права на съдиите и уронват авторитета на съда.

