Тримата съдии по делото на варненския кмет си направиха отвод

Тримата апелативни съдии, които трябваше да разгледат молбата на кмета на Варна Благомир Коцев за освобождаване от ареста, се оттеглиха от казуса.

Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста

Александър Желязков, заместник-председател на Софийския апелативен съд, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, мотивираха решението си с „безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с делото“. Те подчертаха, че правораздаването не може да бъде превръщано в заложник на политически интереси, които нарушават закона, засягат личните права на съдиите и уронват авторитета на съда.