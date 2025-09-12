Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста

Софийският градски съд не уважи искането на варненския кмет Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение и го остави в ареста. Определението на СГС обаче не е окончателно и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд, предаде ОфНюз.

Според съдия Ани Захариева продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен. Не съществува опасност да се укрие, но не така стои въпросът за извършване на друго престъпление. Захариева обяви още, че доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателства.

Докато течеше заседанието на съда, пред сградата на Съдебната палата течеше митинг в защита на варненския кмет. Благомир Коцев бе доведен, окован в белезници.

„Благодаря на всички за подкрепата“, каза кметът на влизане в съдебната зала.

Там бяха депутати от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, сред които Николай Денков, Кирил Петков, Лена Бориславова, Стою Стоев и други.

На 18 юли съдът остави в ареста кметa на Варна Благомир Коцев. Магистратите решиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе четвъртият обвиняем – бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

Сигналът срещу кмета на Варна бе подаден от Пламена Димитрова още през миналата година. Димитрова, която е основен свидетел срещу Коцев, е участвала в обществена поръчка за изхранване на деца в неравностойно положение на стойност 1,5 млн. лв. Тя твърди, че кметът Благомир Коцев и общински съветници са поискали от нея процент от стойността на поръчката.

Районната прокуратура във Варна е отказала да образува досъдебно производство срещу Пламенка Димитрова, тъй като нямало данни Асен Василев да е замесен в случая, стана ясно на днешното заседание на СГС. Защитникът на Коцев – Ина Лулчева, определи показанията на Пламенка Димитрова като объркани. През юли Пламенка твърди, че хората около Коцев искали подкуп от името на Асен Василев. Точно за това той подаде сигнал да започне разследване срещу Пламенка за набеждаване.

В началото на заседанието адвокат Ина Лулчева представи копие от поста на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов – другият свидетел по делото срещу Коцев, че се отказва от първоначалните си показания, защото са били дадени под натиск, и настоява да даде нови обяснения. Преди дни Иванов обяви, че никой не го е търсил, докато в публичното пространство се появиха твърдения, че е изчезнал. Иванов обясни, че през цялото време си е бил вкъщи.

От думите на Лулчева се разбра, че той все още не е разпитан. Тя представи и сигнал от Асен Василев срещу Пламенка Димитрова за набеждаване.

Другият адвокат на защитата Николай Владимиров бе категоричен, че всички доводи на обвинението са на базата на свидетелските показания на Пламенка.

„Как тази жена се е съгласила да даде подкуп, а остава некласирана в обществената поръчка?“, запита Владимиров.

Защитникът попита и дали Благомир Коцев трябва да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста.

Адвокатите на варненския кмет посочиха още, че Агенцията за държавна финансова инспекция е изпратила в прокуратурата доклад, свързан с фирмата на Пламенка Димитрова, по който обаче нямало никакво движение. В последните си показания пък Пламенка вече твърдяла, че кметът Коцев само „индиректно“ искал от нея пари чрез останалите обвиняеми. Според защитниците на Коцев в последните месеци прокуратурата търсела данни за всякакви престъпления и нарушения и сред близките на задържаните, като делото се превърнало в одит на общината.

Самият Коцев обяви пред съдиите, че на няколко пъти Пламенка Димитрова е искала да се срещне с него, но кметът отказал. Според него цялото обвинение се базира на принципа „една жена ми каза“.