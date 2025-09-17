Обявяват носителите на наградата „Христо Г. Данов“ в Деня на Независимостта

Тържествената церемония по обявяването и връчването на Националната награда „Христо Г. Данов“ ще се състои в Деня на Независимостта – 22 септември 2025г. от 14.00 ч. в двора на къщата – музей на „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив.

Водещ на церемонията ще е д-р Достена Ангелова – Лаверн – социален и културен антрополог, автор на книги, преподавател, художник. За музикалния фон ще се погрижи дуо MixMe – Едит Унджиян и Георги Заяков.

Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г.

Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга. Тази година в конкурса участваха общо 201 предложения, от които на своето първо заседание, журито определи номинациите във всяка от категориите. Второто заседание на комисията, която ще определи тазгодишните носители на Националната награда „Христо Г. Данов” ще се проведе в деня на церемонията на 22 септември.

Националната награда „Христо Г. Данов“ се връчва в следните категории:

1. Българско издателство;

2. Автор на българска художествена литература;

3. Преводач на художествена литература;

4. Автор в областта на хуманитаристиката;

5. Автор на издание за деца;

6. Художник или дизайн и оформление на книга;

7. Представяне на българската книга: медия/ организация/ литературен сайт; книгоразпространение; електронно издаване и нови технологии;

8. Библиотечно дело: библиотека; библиотекар,

Носителите на наградата получават диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните се връчва диплом. Според статута на Националната награда „Христо Г. Данов“ се връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура. Тясе определя от Министъра на културата, който я обявява и връчва лично на тържествената церемония в къщата –музей „Христо Г.Данов“ в Пловдив.

Входът е свободен!

Автор на статуетката Бухал, която се връчва на Националните награди „Христо Г. Данов“, е скулпторката Диана Райнова. Тя е внучка на известния писател и художник Николай Райнов и дъщеря на скулптора Боян Райнов. Проектът на статуетката е нейно дарение. Статуетката представлява месингов бухал, който напомня за знака на издателство „Христо Г. Данов“.