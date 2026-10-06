Съдът остави в ареста турчина, обвинен за трафик на 57 кг марихуана

Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Хасково, с което е взета мярка за неотклонение задържане под стража спрямо турския гражданин М. Т.

Той е привлечен като обвиняем за това, че на 24.09.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, направил опит без надлежно разрешително да пренесе през границата на страната, от Република България в Република Турция, високо рисково наркотично вещество – марихуана (канабис), с общо бруто тегло 57 килограма и на обща стойност – 466 625 евро, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Според апелативния съд от събраните до момента доказателства може да се изведе обосновано предположение, че М. Т. е съпричастен към извършване на престъплението, в което е обвинен. В управляваната от обвиняемия товарна композиция върху превозваната в кашони стока са открити 4 броя пазарски чанти, в които впоследствие е намерено инкриминираното наркотично вещество – 53 броя прозрачни полиетиленови пакети с общо тегло 57 кг.

Съдът прецени, че трудно може да приеме, че в случая липсва умисъл за опит за контрабандно пренасяне през граница на голямо количество наркотично вещество, което е тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 15 години и глоба от 10 000 до 100 000 лева, което само по себе си разкрива висока степен на обществена опасност. Обвиняемият е гражданин на Република Турция, а практиката показва, че в случаите, в които нейни граждани са освобождавани от арест с по-леки мерки за неотклонение, след това не са се отзовавали на призовки за участие в съдебно заседание. Освен това при по-лека мярка за неотклонение на М. Т. е налице опасност от укриване и опасност от извършване на друго престъпление от негова страна. С оглед на това съдът намира, че най-адекватната мярка за неотклонение в случая е „задържане под стража”.

Определението на апелативния съд е окончателно.