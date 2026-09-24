Временно ограничават движението заради провеждането на „Цветен маратон“
Временна организация на движение се въвежда на 26 септември 2026 г. /събота/ заради провеждането на спортното събитие „Цветен маратон“ на „Декатлон България“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Във връзка с мероприятието за времето от 10.00 ч. до 13.00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително на автобусите от масовия градски транспорт, по следните участъци:
- бул. „Шипка“ – северно платно, от кръстовището с бул. „Освобождение“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон“;
- ул. „Цар Симеон“ – северно платно, от кръстовището с бул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Недялка Шилева“.
Организацията и контролът на движението на пътните превозни средства, както и охраната на спортното мероприятие, ще бъдат осъществявани от ОД на МВР – Пловдив. Призовават се гражданите и участниците в движението да се съобразят с въведените временни ограничения и да използват алтернативни маршрути в посочения времеви интервал.
Снимки: Георги Гатев – кметът на Тракия
Един коментар
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