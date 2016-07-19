МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна
Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян
Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.
МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.
Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.
Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.
915 коментари
http://www.lenotoplenie.ru сайт с последними новостями о бонусах и акциях букмекера
keyword.
Сохраняйте рабочие адреса KRAKEN и проверяйте их перед входом.
пришел urb 597 – поршок белого цвета,в ацетоне не растоврился, при попытке покурить 1 к 10 так дерет горло что курить его вообще нельзя… вопрос к магазину что с ним делать, и вообще прислали urb 597 или что????
Магазин 24/7 – купить закладку MEF GASH SHIHSKI
Всем доброго дня!! Хочу рассказать свой отзыв , о данном чудо магазине!! Заказывал совместку на 50г, оплатил днём, к вечеру все было готово, жаль только я с джабером что то не подружился, он меня выкинул, прям перед получением адреса, НО КЛАДЧИК ТАКОЙ красавчик!!! В итоге я поехал с утра, только приехал, все было на своих местах!!! Спрятано на совесть!!! Думаю ещё пролежало бы дня 3))) ИТОГО: ОПЕРАТОР В ДЖАБЕРЕ САМЫЙ КУЛЬТКРНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ! 5+ КЛАДЧИК , умница! 5+, близко ко мне , и спрятано как надо!!! P.S. Смело заказываем!! И радуемся как дети!!)
Для получения дополнительных бонусов от компании 1xBet, необходимо выполнить определённые условия, хотя промокоды позволяют сделать это значительно проще.Сумма бонусов, доступных игрокам через промокоды 1xBet, могут быть различными, но даже небольшой бонус способен заметно увеличить игровой потенциал клиента.Используйте промокод, чтобы получить 100% бонус в 2026 году.Промокод 1xBet доступен по этой ссылке: промокод для один 1хбет.
Таможенный брокер знает, как сэкономить время. Всё готово быстро, с учётом всех требований. Очень удобно: https://tamozhenniiy-broker-moskva.ru/