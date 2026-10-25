Шахматистката Вики Радева стана шеста в Европа

Пловдивската шахматистка Виктория Радева се класира на 6-то място с отбора на „Gambit ASSE’’/РСМ на Европейското отборно първенство за жени, което се проведе в Будва/Черна гора/ от17 до 23 октомври.

Европейски отборен шампион за жени е отбора на Монте Карло, на второ място са „Гамбит“ Люксембург, а трети е сръбския отбор „Сирмиум Сремска Митровица“. Освен медалистите, доста отбори бяха подсилени със шахматистки от Индия, Германия, Полша, Украйна, Азербайджан, Казахстан и др.

Президентът на скромния македонски отбор Зоран Стойчевски е изключително доволен от сплотения отбор и доброто представяне и е с амбиция до 1-2 години отбора да завоюва и медал. Представянето пък на Вики Радева е отлично- направи 5 точки от 6 партии и анализа показва, че тя е с най-висок процент на успеваемост-/83 % /от всички останали шахматистки от 22 -та отбора, които участваха. Веднага на следващия ден след турнира Радева се дипломира и успешно в ПУ „ Паисий Хилендарски“ в специалност „Национална сигурност“.

В мъжкия шампионат призьорите са следните: Bayegan Pendik Chess Sports Club/ Турция/-шампион, втори- Нови Бор / Чехия/, а трети-Ришон Ле Цион/ Израел/.В турнира взеха участие 108 мъжки отбора.