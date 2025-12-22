„Духът на Коледа“ преобразява Пловдив с музика, светлина и балкански ритми

„Духът на Коледа в Пловдив с балкански импулс“ е културна инициатива, която преобрази централната градска част на Пловдив чрез съчетание от мащабна светлинна и декоративна среда и разширена музикално-сценична програма.

Проектът обхваща две музикални основни зони:

Главна музикална сцена – мост над ул. „Гладстон“

Основната сцена е активна всеки ден и предлага ежедневни концерти с участието на детски вокални формации, пловдивски артисти и музиканти от Балканите – България, Гърция и Северна Македония. Програмата включва балканска, фолклорна, етно и акустична музика.

Камерна сцена – Виенски павилион, Цар-Симеоновата градина

През уикендите павилионът функционира като камерна сцена за акустични соарета, детски изпълнения и интимни празнични концерти, създаващи по-тиха и уютна музикална среда.

Декоративна и визуална среда

Цар-Симеоновата градина, пешеходните маршрути към пл. „Централен“, ул. „Райко Даскалов“ и уличките на Капана са оформени със светлинни инсталации, коледни декорации, художествени фигури и изложбени пространства, изграждащи цялостна визуална и пространствена връзка между отделните локации.

Изложби и обществени каузи

В Градската градина е представена изложбата на Сияна Попова под мотото

„Нито едно дете повече“ – Заедно за Сияна. За всички наши деца, организирана от Сдружение „Ангели на пътя“ и Фондация „Сияна Попова“.

Част от културната програма са и изложбите на Ани и Явор от

Фондация „Ани и Явор – Ключът е любовта“.

Заповядайте! Пловдив никога не е изглеждал по този начин.

Инициативата събира музика, светлина и култура в едно преживяване, отворено за всички.

„Духът на Коледа в Пловдив с балкански импулс“ се реализира по Проект BG-RRP-11.021-0003 „Отново Заедно“, финансиран от Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС (NextGenerationEU), чрез МВУ по НПВУ.