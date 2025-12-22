bTV обяви раздяла с Мария Цънцарова след обществен натиск и дни мълчание

bTV Media Group официално съобщи, че стартира процедура по прекратяване на взаимоотношенията си с журналистката Мария Цънцарова, като мотивира решението с нарушения на редакционните стандарти и принципите за безпристрастност. Позицията на медията бе публикувана по обяд – часове след излъчването на сутрешния блок и дни след като темата вече предизвика широк обществен и професионален отзвук.

„Тази сутрин“ без Цънцарова и Йочев

В съобщението си bTV обвинява Цънцарова в изразяване на политически позиции в ефир, публични обвинения срещу редакционното ръководство и нарушаване на програмната схема, довело до забавяне на новинарска емисия.

Цънцарова потвърди във фейсбук, че е свалена изненадващо от ефир

Медията твърди, че въпреки това е търсила диалог и е предлагала нови професионални формати в праймтайма, но разговорите са били прекъснати след публично нейно изявление в социалните мрежи, че е „свалена от ефир“.

В същото време, в днешното издание на сутрешния блок като гост участва Мартин Атанасов — създател на сайта „Черна писта“. В отговор на въпрос какво би пожелал на младите хора, Атанасов заяви, че за тях демокрацията е ключова ценност, а част от нея са свободата на словото и честните медии.

„Будител на годината 2025“ е 18-годишен ученик

В този контекст той подари на екипа символичен подарък — чаша с надпис на английски „Time for real change“ („Време е за истинска промяна“), като жест „за празниците“.

Именно подобни символи bTV посочва в позицията си като примери за недопустими демонстрации в ефир.

Официалното изявление на медията се появи часове след края на предаването, което допълнително засили въпросите около последователността на редакционните решения и времето на реакция на ръководството.

Главният изпълнителен директор на bTV Ралф Бартолайт заяви, че политическият активизъм е несъвместим с журналистиката, а от CME допълниха, че няма да допуснат медийните им платформи да бъдат използвани като политически инструменти.

Случаят продължава да поражда въпроси за границата между редакционния контрол и свободата на словото, както и за начина, по който най-голямата частна телевизия в страната комуникира подобни решения в чувствителен обществен и политически контекст.