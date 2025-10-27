Откриват мега китайска инвестиция до Пловдив

ZS Europe стартира тази седмица високотехнологично производство в Тракия икономическа зона

Новата мащабна китайска инвестиция, за която Под тепето ви съобщи в статията Китайски производител на авточасти инвестира 19 млн.лв. в завод край Пловдив, ще бъде официално открита тази сряда, 29 октомври, в Индустриална зона „Марица“, село Радиново.

Високотехнологичния завод ZS Europe – европейското подразделение на Shanghai Unison Aluminum Products Co. – е първата по рода си индустриална инвестиция на китайската компания в България и е част от стратегията ѝ за разширяване на производството в Европа. Заводът ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия и ще осигури над 100 нови работни места в региона. Там ще се произвеждат алуминиеви профили за автомобилната индустрия за марки като Тесла, Волво, Мерцедес и други. Подробности чече в Китайският завод за авточасти до Пловдив започва работа тази година.

Официалното откриване ще бъде направено от Луо Шибинг, генерален мениджър на Shanghai Unison Aluminum Products, и инж. Пламен Панчев, създател и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона (ТИЗ) – най-големият индустриален парк в Източна Европа. На церемонията се очакват представители на държавната и местната власт, дипломати, бизнес лидери и индустриални партньори.

Китайските инвестиции в Пловдив се разширяват