Земетресение 6-та степен в Турция се усети в Пловдив

Земетресение с магнитуд М=6.0 е регистрирано в района на град Маниса, Турция. По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН, събитието от 10 август 2025 г., от 19:53 часа българско време е с епицентър на 310 км от град Малко Търново, на 370 км от град Бургас и на 590 км от град София.

До момента има данни земетресението да е усетено на територията на страната, в градовете: Бургас, Хасково, Пловдив и София.

От Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН апелират, ако сте усетили това земетресение попълнете въпросника ни на: https://ndc.niggg.bas.bg/survey/.