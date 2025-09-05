100 дрона рекламираха еврото в небето над Пловдив

Светлинното шоу даде старт на информационната кампания за въвеждането на единната европейска валута у нас

Небето над Пловдив беше озарено от светлинно шоу със 100 дрона снощи. Спектакълът започна около 21:00 часа и продължи близо пет минути, като първоначланата поява в строй на светлинните обекти над центъра на града, успя да стресне доска хора, които не знаеха за събитието. Част от преминващите се шегуваха, че извънземните идват.

Дроновете изобразиха различни фигури на фона на тъмното небе – от цветовете на българското и европейското знаме, през очертанията на картата на България, до надписи „България. Еврозона 2026“, „Пловдив“ и „Единството е сила“.

Финалът беше символът на еврото, в който вместо традиционните линии бе използван българският трибагреник.

Шоуто е част от даване на старт на официалната информационната кампания за въвеждането на единната европейска валута у нас от 1 януари 2026 г. Същия ден в Пловдив се проведе форум, посветен на темата. Подробности четете в статията Нараства подкрепата за еврото.