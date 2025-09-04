Светлинно шоу със 100 дрона ще озари небето над Пловдив

Събитието е част от Националната кампания за въвеждане на еврото, за него в града пристигат четирима министри

Пловдив ще бъде домакин на информационна среща от Националната кампания за въвеждане на еврото в България. В дискусията ще се включат министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на правосъдието Георги Георгиев и министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Форумът, в един от хотелите на града, ще събере представители на водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт и други. Целта е граждани и бизнес да получат достъпна и достоверна информация за ключовите етапи и срокове по въвеждането на общата европейска валута.

Символични домакини на събитието ще бъдат заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. Сред официалните гости се очаква и областният управител проф. Христина Янчева.

Припомняме, че Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България беше открита в Бургас преди два дни. В рамките на информационната кампания ще бъдат организирани редица срещи както във всички областни градове, така и в по-малките общини.

Кулминацията на кампанията в Пловдив ще бъде вечерното светлинно шоу със 100 дрона, което ще се проведе над площад „Централен“ от 21:00 ч.