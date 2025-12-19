Публиката, която поддържа журналистиката

Основната цел на този White Paper за даренията е да анализира и да даде по-задълбочено разбиране за факторите, които мотивират даренията за независима журналистика. Това е механизъм за финансиране, който се обяснява по-скоро чрез социална и символна логика, отколкото чрез чисто икономически съображения.

Докладът представя седем успешни казуса от различни държави, които показват как активното ангажиране на публиката не само гарантира оцеляването на независимите медии, но и укрепва редакционната им независимост, като същевременно защитава фрийланс журналистите и независимите медии от външен натиск. Изследването предлага и конкретни препоръки към фрийланс журналисти и медийни организации за това как да използват пълния потенциал на публиката-донор.