С уникална експозиция новото изложбено пространство “LOVE MY TIME” отбелязва 90 години от раждането на творческия тандем Кристо и Жан-Клод

В Пловдив отвори врати ново изложбено пространство – галерия “LOVE MY TIME”, която посреща посетители с уникалната изложба на произведения от творческия тандем Кристо и Жан-Клод. Събитието отбелязва 90 години от раждането на двамата творци, създали едни от най-емблематичните произведения на изкуството за 20-ти и 21-ви век.

Експозицията включва над 20 литографии, постери, афиши и плакати, които документират реализирани и нереализирани проекти на Кристо и Жан-Клод в периода 1970-2005 г. Част от произведенията са афиши, скици и работни чертежи от емблематични проекти като нереализирания проект за опаковане на паметника на Христофор Колумб в Барселона, Опакованият „Пон Ньоф“ в Париж; Опакованият Райхстаг в Берлин, „Над реката“ в Арканзас, САЩ; Обградените острови в залива Брискейн, Маями; „Чадърите“ в Ибараки, Япония и др. Някои от произведенията са допълнени с уникални реални фрагменти от инсталациите като парчета от платна и въжета, които допринасят за една неприкосновена близост с произведенията и реалността, в която те са осъществявани.

Собственик на новото галерийно пространство “LOVE MY TIME” е Таня Арабаджиева-Санчес – куратор и колекционер с дългогодишен опит във Франция и България в областта на съвременното изкуство.

“Създадох галерията с желанието ми тя да бъде пространство, което допълва съществуващия динамичен и богат културен живот в Пловдив. Ще се предлагат на ценителите на съвременното изкуство творби с висока стойност, от гледна точка на естетика, автентичност, дълбочина на идейното съдържание, авторско майсторство и принос в съвременния културен контекст. Основен фокус за мен е представянето на световно утвърдени български автори, както и на родни млади таланти“, споделя Таня Арабаджиева-Санчес.

Изложбата предлага възможност за закупуване на произведенията, като приходите ще бъдат насочени към подпомагане на нови инициативи в сферата на съвременното изкуство.

Галерия “LOVE MY TIME” се намира на ул. “11-ти Август” 4 в Пловдив.

Изложбата е достъпна за посетители до 31 януари 2026 г.

За Кристо и Жан-Клод:

Кристо е една от най-емблематичните фигури на съвременното изкуство в световен мащаб и създател на ново измерение на публичната скулптура, заедно със своя партньор в живота и творчеството – Жан-Клод Дена дьо Гийбон.

Христо Владимиров Явашев е роден през 1935 г. в Габрово, България, а Жан-Клод Дена дьо Гийбон – на същия ден и година в Казабланка, Мароко. Тази символична синхронност предвещава тяхното съдбовно партньорство. Двамата се срещат в Париж в края на 50-те години на миналия век и започват съвместен житейски и новаторско-артистичен път, който ще продължи повече от половин столетие – до смъртта на Жан-Клод през 2009 г.

Кристо припознава артистичния си псевдоним в края на 50-те години, след като се установява в Париж и среща Жан-Клод. Той много държи на това име – споделял е, че то е част от неговата артистична идентичност и начин да се освободи от национални или биографични етикети. Псевдонимът му е осъзнат избор, а не просто „превод“ на родното му име на западен език.

„Нашето изкуство е за свободата“ – тази мисъл на Кристо обобщава същността на творчеството, което той и съпругата му Жан-Клод създават в продължение на повече от 50 години. Всяка тяхна творба е акт на свобода – независимост от пазара, независимост от институциите, независимост от съвремието, в което творят. Изкуството им принадлежи едновременно на всички и на никого – съществувало е, за да бъде преживяно, а не притежавано. Творбите и инсталациите им не са се продавали и са се финансирали изцяло от продажбата на скици, чертежи и подготвителни проекти. Техните визионерски проекти са едновременно монументални и ефимерни – “живеят” само за дни или седмици и именно тази преходност прави изкуството на двамата творци могъщо и вечно.

Жан-Клод почива на 18 ноември 2009 г. в Ню Йорк, а на 31 май 2020 г. световната сцена за съвременно изкуство се сбогува и с Христо Явашев – Кристо.