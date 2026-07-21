Президентът посещава авиобаза „Граф Игнатиево“

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще посети днес Трета авиационна база „Граф Игнатиево“ край Пловдив. Посещението ще започне в 9:50 часа, когато държавният глава ще бъде посрещната с почетен строй.

В рамките на визитата президентът ще проведе срещи с командването и личния състав на авиобазата. Предвидено е също да разгледа новоизградената инфраструктура, предназначена за експлоатацията на изтребителите F-16 Block 70, както и модерния тренажор за подготовка на летателния състав.

В програмата ще участват още министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Авиобаза „Граф Игнатиево“ е основният дом на новите многоцелеви изтребители F-16 Block 70, с които България започва модернизацията на бойната си авиация. За първи път самолетите бяха показани пред широката публика по време на военния парад за Гергьовден, когато прелетяха над площад „Св. Александър Невски“ в София.

Тогава служебният министър на отбраната заяви, че до края на годината страната трябва да разполага с 12 обучени пилоти, които да управляват новите бойни машини. Посещението на президента в „Граф Игнатиево“ идва на фона на продължаващото изграждане на необходимата инфраструктура и подготовката за пълноценната експлоатация на F-16 Block 70.

Снимка: Ивайло Маджаров