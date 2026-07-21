Времето в Пловдив на 21 юли 2026 г.

Слънчево и топло ще бъде времето в Пловдив във вторник на 21 юли. Синоптиците предвиждат термометърът да достигне 33-34 градуса.

През деня ще бъде слънчево, но след бурята вчера времето остава неустойчиво. За днес в Пловдив е в сила жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки късно през нощта.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 25°, на север от Калиакра – около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Снимка: Невена Панекова/Нула32