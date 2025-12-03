Учениците от ОУ „Васил Левски“ (Рогош) постигнаха пълен успех в тазгодишното първенство по баскетбол на Община Марица, провело се под егидата на кмета Димитър Иванов. В спортната зала в Рогош участие взеха юноши и девойки от 5. до 7. клас. Срещите се играха в две полувремена по 10 минути.

В оспорваната надпревара при момичетата първото място заслужено зае тимът на ОУ „Васил Левски“ (Рогош), следван от отбора на СУ „Васил Левски“ (Маноле). При юношите домакините от Рогош защитиха титлата си от миналата година. В решаващия мач те победиха с три точки разлика отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Труд) и отново вдигнаха Купата на турнира. Бронзовите медали бяха за състава на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Калековец), които победиха баскетболистите на СУ „Васил Левски“ (Маноле).

„Приключи баскетболното общинско първенство за V–VII клас и трябва да поздравим първенците при момичетата и при момчетата от ОУ „Васил Левски“ (Рогош). Радвам се, че се забавлявахте и показахте добра игра. Благодаря ви, че се включвате с желание във всички общински мероприятия. Поздравявам ви от името на Община Марица и от кмета Димитър Иванов за показаните спортни умения в срещите. Тренирайте усърдно и на следващия турнир покажете още по-добри игри“, заяви организаторът на първенството Николай Нейчев.

Класиране – момчета

ОУ „Васил Левски“ (Рогош)

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Труд)

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Калековец)

Класиране – девойки

ОУ „Васил Левски“ (Рогош)

СУ „Васил Левски“ (Маноле)

ОУ „Св. Климент Охридски“ (Скутаре)