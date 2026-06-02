УМБАЛ „Свети Георги“ подари усмивки и вълшебство на малките си пациенти за 1 юни

С много вълнение, подаръци и празнично настроение бе отбелязан Международният ден на детето, 1 юни, в клиниките на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Ръководството и медицинските екипи направиха всичко възможно най-малките пациенти, които в празничния ден се лекуват в болницата, да усетят магията на празника.

В Клиниката по детска хирургия денят започна с много изненади. За децата бяха осигурени огромна празнична торта и разнообразни лакомства. Специални гости бяха представителите на Българския червен кръст (БЧК), които зарадваха малчуганите с персонални подаръци, вдъхвайки им кураж и сили за по-бързо оздравяване.

Истински празник се развихри в Клиниката по педиатрия, където се проведе вълнуващо тържество. Музиката, танците и детският смях за секунди преобразиха болничната атмосфера и донесоха незабравимо празнично настроение както за децата, така и за техните родители.

За празничното настроение допринесе и болничната кухня на УМБАЛ „Свети Георги“ като подготви специална изненада за децата. Малките пациенти получиха вкусни бургери и подаръци, които предизвикаха много усмивки и направиха празничния ден още по-специален.

Тази година акцентът на празника в Клиниката по акушерство и гинекология бе по-специален. Освен традиционните подаръци за най-малките новородени, майките получиха и първите книжки за своите бебета.

С тази инициатива УМБАЛ „Свети Георги“ поставя акцент на една красива мисия – да подтиква родителите да четат на децата си от най-ранна възраст, превръщайки болницата в място не само за лечение, но и за споделена обич и духовно развитие.

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ изказва искрени благодарности на всички партньори, дарители и доброволци, които помогнаха 1 юни да се превърне в ден, изпълнен с вяра, надежда и детски усмивки!