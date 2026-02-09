Търси се нов превозвач за Труд и Строево

Маршрутка №5 остава засега, съобщиха от Община Марица

Община Марица тепърва ще търси нов превозвач, който да поеме транспортното обслужване на селата Труд и Строево с повече курсове, съобразени с нуждите на жителите. Това съобщи за БТА заместник-кметът по устройство на територията, общинска собственост, екология и чистота инж. Петър Минков.

Както Под тепето ви съобщи по-рано днес кризата с транспортната свързаност на малките населени места в областта с града под тепетата отново се задълбочава, след като две села отново останаха без автобуси до Пловдив

По думите на Петър Минков е имало готовност новата автобусна линия, подготвяна от общината, да бъде пусната още от днес. Изготвеното разписание, заедно с цените на билетите и картите, е било публикувано на официалната фейсбук страница на кметство Труд.

„Бяхме предвидили седем курса, които обаче не удовлетворяват населението. Затова не подписахме спешната мярка“, обясни инж. Минков.

До намирането на нов превозвач и изготвянето на разписание с повече курсове, отговарящо на реалните нужди на жителите, селата Труд и Строево ще продължат да бъдат обслужвани от маршрутна линия №5, както и досега.

Темата с транспортната свързаност на населените места остава отворена, а жителите на Труд и Строево продължават да чакат дългосрочно и устойчиво решение, след поредица от протести и противоречиви сигнали от страна на институциите.