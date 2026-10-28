Контейнеровоз под либерийски флаг е атакуван с морски дронове край българското Черноморие

Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен от три морски дрона в Черно море, съобщава Maritime.bg. Инцидентът е станал в района на нос Калиакра, като според информация на Министерството на отбраната корабът се е намирал на около 21 километра югоизточно от Шабла.

По информация на Министерството на транспорта и съобщенията спасени са всичките 18 моряци от екипажа на контейнеровоза. Спасителната операция е проведена с координираните действия на екипи от транспортното министерство, Военноморските сили, Военновъздушните сили и „Гранична полиция“. Министърът на транспорта Георги Пеев е изказал благодарност към участниците за професионализма и бързата реакция, помогнали за спасяването на човешки живот.

CONTSHIP JET е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънската Констанца. Според Maritime.bg по време на атаката корабът се е намирал на приблизително 16 морски мили от нос Калиакра.

Инцидентът се случва на фона на среща между министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Сигурността в Черноморския регион остава във фокуса на вниманието заради поредицата от нападения срещу търговски плавателни съдове.

През октомври са регистрирани и други подобни случаи с използване на въздушни и морски дронове в близост до българското и румънското крайбрежие. Според Maritime.bg сред засегнатите кораби са ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN, HS DIGNITY, ABLE и CHELSEA-3. При част от инцидентите плавателни съдове са потънали, а други са получили поражения.

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Поредицата от атаки засилва опасенията за безопасността на корабоплаването в Черно море, което е важен маршрут за търговския обмен в региона.