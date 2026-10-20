Атакуваният с дронове кораб ABLE потъна край Турция

Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дронове в българската изключителна икономическа зона в началото на октомври, е потънал край турския бряг. Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, е изчезнал от радарите късно снощи.

ABLE беше сериозно повреден при атаката на около 70 морски мили източно от Бяла. След попаденията на борда избухна пожар, а в машинното отделение започна да нахлува вода. Въпреки щетите корабът остана на повърхността, но получи наклон и известно време се движеше без управление.

Транспортният министър: Намерени са останки от дрон на ударения кораб

На 14 октомври плавателният съд напусна българската изключителна икономическа зона. По данни на Министерството на транспорта това е станало около 1:10 часа, когато ABLE се е намирал на приблизително 33 морски мили източно от Ахтопол.

Корабът е дълъг 110 метра и широк 17 метра. В момента на атаката е превозвал 5985 тона ечемик от Румъния към Турция.

Всички 18 моряци бяха спасени

След нападението беше проведена мащабна спасителна операция. Целият екипаж на ABLE – 18 души, 11 турски и седем индийски граждани – беше евакуиран с помощта на намиращи се наблизо плавателни съдове.

Моряците бяха приети на борда на българския кораб DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.

ABLE беше един от двата търговски кораба, станали мишени на атака с дронове край българското Черноморие на 6 октомври. Другият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки повреди и потъна непосредствено след нападението.

Инцидентите доведоха до мащабна спасителна операция и извънредно заседание на службите за сигурност с участието на премиера Румен Радев.

Снимка: maritime.bg