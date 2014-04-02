Топ готвачите на България се изреждат на гурме зоната в панаира
Шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов откри гастро маратона с глазирани свински гърди
Топ готвачите на България са си чукнали среща в Гурме салона, част от изложенията Винария и Фудтех в панаира. Най- добрите кулинари ще се изредят в гастро зоната до събота включително, като маратонът днес откри шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов. Той подготви тристепенно меню за ценителите- ризото с тиквички, чери домати и моцарела, свински глазирани гърди върху канапе от картофено пюре, хрян и лук и брауни със сладолед от горски плодове за десерт. За всяко от блюдата летяха бутилки от еликсирите на Катарджина. Утре пред гастроманиаците ще дефилират главният готвач на Беркут- Мирослав Дончев и маестрото в Кемпински Петър Николов. Петъкът е запазен за дуетът от Кемпински- Мирослав Дончев и Андрей Стоилов, а в събота сладкишите си ще представи шеф Радо Стамболов.
Диригентът на Гурме салона Николай Боруков от ресторант Сол и Пипер посрещна днес официалната делегация по откриването на Винария. Тази година ще ви изненадаме много, даде заявка той.
106 коментари
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n nha cai uy tin d? g? g?c N? Hu thi xem th? con hang nay. Uy tin luon: Dola789. V? b? thanh cong.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Nổ Hũ thì vào ngay con hàng này. Đang có khuyến mãi: Nhà cái Dola789. Chúc các bác rực rỡ.
Chao anh em, ai dang tim san choi d?ng c?p d? gi?i tri N? Hu d?ng b? qua ch? nay. Khong lo l?a d?o: https://homemaker.org.in/#. Hup l?c d?y nha.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Casino thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: sunwin. Về bờ thành công.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Herkese merhaba, Casibom oyuncular? ad?na onemli bir paylas?m yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi site giris linkini BTK engeli yuzunden tekrar degistirdi. Erisim problemi cekenler icin cozum burada. Yeni siteye erisim adresi su an asag?dad?r Resmi Site Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan siteye girebilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere sunulan hosgeldin bonusu f?rsatlar?n? mutlaka inceleyin. Lisansl? slot deneyimi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol sans dilerim.