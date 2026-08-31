Спират движението по Подбалканския път в Пловдивско заради Колоездачната обиколка на България

Двупосочно ще бъде спряно движението на автомобили по пловдивския участък на Подбалканския път /I-6/ във вторник, 1 септември. Временното ограничение се въвежда заради преминаването на етап от 73-тата Международна колоездачна обиколка на България през област Пловдив.

Утре състезателите ще преминат по маршрут от Казанлък през Карлово и Кърнаре, след което ще продължат през прохода Троян–Кърнаре към Троян.

Над 230 служители на пловдивската дирекция на МВР ще бъдат ангажирани с осигуряването на безопасното и безпрепятствено преминаване на колоездачите. По трасето ще работят общо 48 патрулни автомобила и 10 мотоциклета.

Движението на моторни превозни средства ще бъде спирано поетапно и в двете посоки. Шофьорите ще бъдат пренасочвани към възможни обходни маршрути през автомагистрала „Тракия“ или през Пирдоп.

Ограничението ще бъде в сила от 13:00 часа до приключването на етапа, което се очаква да бъде след 16:00 часа.

От полицията призовават водачите да се съобразяват с временната организация на движение и указанията на служителите по трасето.