Откриха труп на новородено в депото за отпадъци в Шишманци

По непотвръдени дании по телцето има следи от насилие

В ОДМВР – Пловдив се разследва тежко криминално престъпление. Оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август т.г. за открит труп на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци.

Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция“ и ГД „Национална полиция“.