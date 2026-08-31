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Откриха труп на новородено в депото за отпадъци в Шишманци

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 19:52ч, понеделник, 31 август, 2026
0 176 Преди по-малко от минута
труп

По непотвръдени дании по телцето има следи от насилие

В ОДМВР – Пловдив се разследва тежко криминално престъпление. Оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август т.г. за открит труп на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци.

Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция“ и ГД „Национална полиция“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 19:52ч, понеделник, 31 август, 2026
0 176 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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