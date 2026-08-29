Полицаите ще минават през полиграф и тест за интегритет

Механизми за ограничаване на политическото влияние в системата на МВР и за по-строг контрол върху служителите ще въведе нов закон за вътрешното министерство, който се подготвя в момента. Това съобщи бившият главен секретар на МВР и екс директор на пловдивската полиция Петър Тодоров пред Нова телевизия.

„В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости“, подчерта Тодоров.

Той посочи, че политическото влияние във вътрешното министерство е огромно и се е засилило през последните години, като хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. След като мнозинството въведе тестове за почтеност за чиновниците на длъжности с корупционен риск, Тодоров обяви, че сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Предвижда се и въвеждане на мандатност за висшите ръководни длъжности, подобно на практиката в ДАНС, ДАР и ДАТО.

Тест за интегритет ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата. Ако кандидатът не успее да го премине, няма да бъде повишаван. Предвижда се и задължение за ръководителите да започват проверка при всеки сигнал срещу служител.

„Нашата приоритетна задача е да чистим служители от МВР, за които има данни, след съответните процедури да бъдат отстранявани. А не само да ги разместваме от едно място на друго“, каза той.