Дърво премаза автомобил в Съдийски

Масивен клон на дърво на улица „Бачково“ в квартал „Съдийски“ падна и премаза автомобил. Инцидентът е станал в ранните часове и като по чудо няма пострадали хора. За всички дървета по улица „Бачково“ от район „Централен“ има издадена заповед за оформяне на короните и премахване на изсъхналите клони, която е още от 17 юли тази година, съобщи общинският съветник от „Да, България“ Борислав Матеев, който именно е придвижил сигналите на живеещите в квартала до районното кметство.

„Хората с основание са притеснени и питат защо не се изпълняват заповедите на районните администрации за опасните дървета и докога ще продължава това неглижиране. Защото за опасните дървета не е достатъчно да има издадена заповед. Тя трябва да бъде изпълнена навреме. В противен случай ставаме свидетели на инциденти като вчерашния – със сериозни материални щети. Но този път щетите са по автомобил, а следващият път може да са по хора“, заяви Матеев.

Преди повече от месец в неговата приемна като общински съветник граждани са поставили проблема със състоянието на дърветата на няколко улици в кв. „Съдийски“.

„След сигнала отидох на място, за да проверя ситуацията, а след това сезирах официално кмета на район „Централен“ Георги Стаменов. Своевременно служители на администрацията извършиха оглед и на 17 юли бяха издадени няколко заповеди за санитарна резитба и обезопасяване на дървесната растителност в квартал „Съдийски“. Една от тях – Заповед № РДЦ-26-936/17.07.2026 г. – е за цялата ул. „Бачково“ и предвижда оформяне на короните и премахване на сухи и потенциално опасни клони. Вчера сутринта обаче получих нов сигнал от гражданка от същата улица. През нощта е паднал голям клон и е нанесъл сериозни щети на паркиран автомобил“, обясни Борислав Матеев.

Общинският съветник подчерта, че основен проблем за Пловдив остава натрупването на издадени, но неизпълнени навреме заповеди за санитарна резитба.

„Затова въпросът вече не е само до това дали е изпълнена заповедта за ул. „Бачково“. Основният въпрос е защо системата допуска да се натрупват стотици издадени, но неизпълнени заповеди за потенциално опасна дървесна растителност? Ако причината е недостатъчен капацитет на ОП „Градини и паркове“ – хора, техника или средства, трябва да се каже ясно и да се осигури необходимият ресурс. Ако причината е в организацията, приоритизирането или координацията между шестте районни администрации и общинското предприятие – трябва да променим този процес“, категоричен е Борислав Матеев.

Той припомни, че от Община Пловдив твърдят, че се поддържа софтуерен регистър GPP Trees, изготвят се ежеседмични графици, извършват се огледи и се работи за подобряване на координацията и капацитета на екипите.

„Очевидно обаче това не дава реален резултат. Затова ще поискам актуална информация за неизпълнените заповеди към момента, коя е най-старата и какъв е средният срок от издаването до изпълнението. Съответно и как се определя приоритетът и какво конкретно е направено за намаляване на натрупването. И, разбира се, кога е било планирано изпълнението на заповедта от 17 юли за ул. „Бачково“ и било ли е обследвано конкретното дърво, от което миналата нощ е паднал клонът“, заяви общинският съветник.

По думите му за вина в конкретния случай може да се говори едва след като бъдат установени всички факти. Според Борислав Матеев едно е сигурно – административната работа по едно опасно дърво не приключва с издаването на заповед, а приключва, когато опасността бъде отстранена.