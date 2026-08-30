Жертва и четирима ранени при тежка катастрофа край Асеновград

Челен сблъсък между два автомобила на пътя между селата Козаново и Патриарх Евтимово отне човешки живот, а четирима са ранени при катастрофата Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на тел. 112 половин час след полунощ днес. При все още неизяснени обстоятелства са се ударили два автомобила от марката „Мерцедес“.

Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите, на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство в РУ-Асеновград.



