Хуманитарната гимназия отваря врати на 15 септември

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, който е сред основните двигатели на проекта за ремонт и реставрация на Хуманитарната гимназия, както и изпълнителят на проекта Димитър Урдев, гарантираха пред множество родители на среща днес, че училището ще отвори врати на 15 септември и ще приеме всички свои ученици в класните им стаи.

„На 15 септември тук ще се учи. Децата ви се връщат на училище в тази сграда“, заяви изпълнителят Димитър Урдев.

Георги Стаменов също пое лична отговорност Хуманитарната гимназия да отвори напълно още в първия учебен ден.

По думите на Урдев в момента в сградата текат довършителни работи. Предстои поставянето на паркети, первази и осветление на местата, където те все още не са монтирани. От утре до средата на седмицата поетапно всички етажи трябва да бъдат завършени и предадени.

След това ще започне обзавеждането на класните стаи и общите помещения. Фирмата изпълнител се е ангажирала за своя сметка да внесе всички необходими мебели.