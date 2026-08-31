Ще отвори ли Хуманитарната гимназия на 15 септември?

Броени дни преди началото на новата учебна година основният въпрос за стотици семейства от Пловдив остава без окончателен отговор – ще могат ли учениците от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ да се върнат в обновената си сграда на 15 септември.

Именно заради нарастващото напрежение и притесненията сред родителите директорът на гимназията Емил Начев ще се срещне с тях, за да даде повече яснота около продължаващия вече 15 месеца ремонт на сградата.

На срещата се очаква да бъде представен актуалният етап, до който са достигнали строителните дейности, както и възможната организация за началото на учебната година. Наред с директора пред родителите ще застанат кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, представители на отдел „Образование“ в Община Пловдив и на фирмата, която извършва ремонта.

Докато се очаква окончателна яснота дали строителният обект ще бъде готов навреме, Общината вече е разработила и резервен вариант за временно обучение на учениците.

При необходимост възпитаниците на Хуманитарната гимназия могат да бъдат разпределени в три училища в район „Тракия“.

Резервна организация е подготвена и за Основно училище „Княз Александър I“, където също има въпроси около възможността учебният процес да започне в собствената сграда.

Единият вариант предвижда учениците от първи до четвърти клас да бъдат настанени в ОДК, зала „Дунав“ и СУ „Св. Климент Охридски“, а прогимназиалните класове да учат на две смени в СУ „Константин Величков“.

При втория вариант разпределението на учениците от началния етап остава същото, докато петите, шестите и седмите класове ще бъдат разпределени за обучение във втора смяна в училищата „Райна Княгиня“ и „Пейо Яворов“.

Срещата с родителите се очаква да даде отговор на най-важния въпрос преди първия учебен ден – дали след повече от година ремонт учениците ще се върнат в сградата на Хуманитарната гимназия, или учебната година ще започне с временно разпределение из други училища в града.