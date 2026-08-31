Времето в Пловдив на 31 август 2026 г.

Слънчево и топло време очаква пловдивчани в последния ден на август. Синоптиците предвиждат максимални 33-34 градуса. Своя пик термометърът ще достигне в следобедните часове.

След обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток.

В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен, по високите части – умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 50 мин. и залязва в 20 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 13 мин. Луната залязва в 10 ч. и 17 мин. и изгрява в 21 ч. и 16 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

Снимка: Стефка Точева