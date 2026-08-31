Сезон 2 на поредицата „Открий Пловдив“ завладява Пеещите фонтани през септември

Поради огромния интерес от страна на жителите и гостите на града, атрактивното шоу на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина продължава и през септември. Всяка съботна вечер от 20:30 ч. публиката ще има възможност да се наслади на новите епизоди от Сезон 2 на документалната поредица „Открий Пловдив“, съчетани с емблематичното музикално-светлинно шоу върху водна завеса.

Проектът е създаден от екипа на БНТ Пловдив по случай 50-годишния юбилей на телевизионния център и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

Творческият състав зад поредицата включва журналистите Димитър Димитров, Камен Коларов, Златка Далчева и Владислав Севов, оператора Антон Марчев, режисьорите по монтажа Петър Гичев и Иван Палейков, както и режисьора Пепа Кошишка.

След като през юни и юли магията на анимациите оживя с проекта „Disney: Лято на историите“ (в партньорство с Община Пловдив и Visit Plovdiv), а през август бяха излъчени 10 филма за основните исторически и архитектурни забележителности на града, септември носи нови 6 завладяващи ленти. Те ще ни разкрият богатството на местните музеи, духа на пловдивските художници, делото на големия благодетел Димитър Кудоглу и значимите културни преломни точки – Европейския месец на културата (1999 г.) и Европейската столица на културата (2019 г.). В последната събота от месеца зрителите ще могат да гледат отново и любимите филми за Цар-Симеоновата градина и къщите на Стария град.

Входът за всички прожекции е свободен!

Програма на прожекциите (всяка събота от 20:30 ч.):