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Сезон 2 на поредицата „Открий Пловдив“ завладява Пеещите фонтани през септември

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:45ч, понеделник, 31 август, 2026
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Поради огромния интерес от страна на жителите и гостите на града, атрактивното шоу на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина продължава и през септември. Всяка съботна вечер от 20:30 ч. публиката ще има възможност да се наслади на новите епизоди от Сезон 2 на документалната поредица „Открий Пловдив“, съчетани с емблематичното музикално-светлинно шоу върху водна завеса.

Проектът е създаден от екипа на БНТ Пловдив по случай 50-годишния юбилей на телевизионния център и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

Творческият състав зад поредицата включва журналистите Димитър Димитров, Камен Коларов, Златка Далчева и Владислав Севов, оператора Антон Марчев, режисьорите по монтажа Петър Гичев и Иван Палейков, както и режисьора Пепа Кошишка.

След като през юни и юли магията на анимациите оживя с проекта „Disney: Лято на историите“ (в партньорство с Община Пловдив и Visit Plovdiv), а през август бяха излъчени 10 филма за основните исторически и архитектурни забележителности на града, септември носи нови 6 завладяващи ленти. Те ще ни разкрият богатството на местните музеи, духа на пловдивските художници, делото на големия благодетел Димитър Кудоглу и значимите културни преломни точки – Европейския месец на културата (1999 г.) и Европейската столица на културата (2019 г.). В последната събота от месеца зрителите ще могат да гледат отново и любимите филми за Цар-Симеоновата градина и къщите на Стария град.

Входът за всички прожекции е свободен!

Програма на прожекциите (всяка събота от 20:30 ч.):

  • 05.09.2026 г.
    • Регионален археологически музей (9:43 мин.)
    • Благодетелят на Пловдив Димитър Кудоглу (8:06 мин.)
  • 12.09.2026 г.
    • Регионален етнографски музей (7:58 мин.)
    • Пловдив – град на художници (10:01 мин.)
  • 19.09.2026 г.
    • Регионален природонаучен музей (7:50 мин.)
    • Европейският месец на културата (1999 г.) и Европейската столица на културата (2019 г.) (10:14 мин.)
  • 26.09.2026 г. (Повторение)
    • Градина „Цар Симеон“ (6:30 мин.)
    • Къщите на Стария град (6:20 мин.)

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:45ч, понеделник, 31 август, 2026
0 131 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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