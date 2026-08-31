Сезон 2 на поредицата „Открий Пловдив“ завладява Пеещите фонтани през септември
Поради огромния интерес от страна на жителите и гостите на града, атрактивното шоу на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина продължава и през септември. Всяка съботна вечер от 20:30 ч. публиката ще има възможност да се наслади на новите епизоди от Сезон 2 на документалната поредица „Открий Пловдив“, съчетани с емблематичното музикално-светлинно шоу върху водна завеса.
Проектът е създаден от екипа на БНТ Пловдив по случай 50-годишния юбилей на телевизионния център и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
Творческият състав зад поредицата включва журналистите Димитър Димитров, Камен Коларов, Златка Далчева и Владислав Севов, оператора Антон Марчев, режисьорите по монтажа Петър Гичев и Иван Палейков, както и режисьора Пепа Кошишка.
След като през юни и юли магията на анимациите оживя с проекта „Disney: Лято на историите“ (в партньорство с Община Пловдив и Visit Plovdiv), а през август бяха излъчени 10 филма за основните исторически и архитектурни забележителности на града, септември носи нови 6 завладяващи ленти. Те ще ни разкрият богатството на местните музеи, духа на пловдивските художници, делото на големия благодетел Димитър Кудоглу и значимите културни преломни точки – Европейския месец на културата (1999 г.) и Европейската столица на културата (2019 г.). В последната събота от месеца зрителите ще могат да гледат отново и любимите филми за Цар-Симеоновата градина и къщите на Стария град.
Входът за всички прожекции е свободен!
Програма на прожекциите (всяка събота от 20:30 ч.):
- 05.09.2026 г.
- Регионален археологически музей (9:43 мин.)
- Благодетелят на Пловдив Димитър Кудоглу (8:06 мин.)
- 12.09.2026 г.
- Регионален етнографски музей (7:58 мин.)
- Пловдив – град на художници (10:01 мин.)
- 19.09.2026 г.
- Регионален природонаучен музей (7:50 мин.)
- Европейският месец на културата (1999 г.) и Европейската столица на културата (2019 г.) (10:14 мин.)
- 26.09.2026 г. (Повторение)
- Градина „Цар Симеон“ (6:30 мин.)
- Къщите на Стария град (6:20 мин.)