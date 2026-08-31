29-годишен нападна съседите си в „Тракия“

Пловдивчанин попадна в полицейския арест за груба хулиганска проява и проявена агресия към служители на реда.

Около 20.30 ч. в неделя патрул на Пето РУ реагирал на сигнал от обитатели в жилищен блок в квартал „Тракия“, че без никакво основание са нападнати от техен съсед. Извършителят – 29-годишен мъж във видимо нетрезво състояние, отказал да изпълни указанията на полицаите, а при задържането и отвеждането му с патрулния автомобил оказал яростна съпротива.

Срещу него е започнато бързо производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.