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29-годишен нападна съседите си в „Тракия“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:27ч, понеделник, 31 август, 2026
0 129 Преди по-малко от минута

Пловдивчанин попадна в полицейския арест за груба хулиганска проява и проявена агресия към служители на реда.

Около 20.30 ч. в неделя патрул на Пето РУ реагирал на сигнал от обитатели в жилищен блок в квартал „Тракия“, че без никакво основание са нападнати от техен съсед. Извършителят – 29-годишен мъж във видимо нетрезво състояние, отказал да изпълни указанията на полицаите, а при задържането и отвеждането му с патрулния автомобил оказал яростна съпротива.

Срещу него е започнато бързо производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:27ч, понеделник, 31 август, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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