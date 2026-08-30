Има нещо особено приятно в киното под открито небе. Особено когато екранът е пред вас, над града вече се спуска вечер, а вместо обичайните четири стени на киносалона наоколо се разкрива панорамата на Пловдив.

Точно това предлага новата лятна кино локация СИНЕЛЕНД, която официално отваря на последното ниво на Мол Марково Тепе – върху покривната тераса на търговския център.

Пространството е замислено като малко, кокетно и уютно място, в което зрителите да могат да се насладят на филм далеч от усещането за традиционна киносала.

А най-хубавата част е, че прожекциите започват след залез слънце – точно когато температурите падат, градът светва, а небето постепенно се превръща в естествен фон на киното.

Програмата ще предлага комбинация от премиерни заглавия и вечни кино класики, така че новото пространство да има какво да предложи както на любителите на най-новите филми, така и на онези, които обичат да се връщат към любими истории.

Новата локация съчетава модерна прожекционна техника с комфортна градска среда, а пространството е проектирано така, че всеки гост да разполага с достатъчно лично пространство и удобство по време на прожекцията.

Разбира се, едно лятно кино не би било същото без пуканки и нещо освежаващо за пиене. Посетителите ще могат да се насладят на любимите кино лакомства и напитки, докато гледат филм под открито небе.

И ако Пловдив има нещо в изобилие, то е способността да превръща обикновената лятна вечер в повод за излизане.

Така че, ако сте решили, че август е последният шанс за кино на открито, може би е време да промените плановете си. СИНЕЛЕНД обещава да продължи лятото в Пловдив още малко – с филм след залез, гледка към тепетата и град под звездите.

Билети: на касата на киното в мола или онлайн