Д-р Сийка Димчева отново оглави РЗИ- Пловдив

Д-р Сийка Димчева е новият директор на РЗИ- Пловдив. Досегашният шеф на здравната инспекция д-р Аргир Аргиров се пенсионира и от днес официално не ръководи институцията, а мястото му зае д-р Димчева. Досегашният директор е напуснал инспекцията по свое желание, тъй като е навършил стаж за пенсиониране. Той напуска РЗИ, но запазва присъствието си в обществения живот на града като общински съветник от групата на ГЕРБ.

Д-р Сийка Димчева ще ръководи РЗИ до организирането на конкурс за длъжността от Здравното министерство. Тя бе начело на инспекцията от 2021 до 2024 г., а преди това беше секретар на институцията. Д-р Димчева бе кандидат за народен представител от Прогресивна България.