Пловдив ще е домакин на мачове за Купа „Дейвис“

Иванка Петрова, стажант репортер

Пловдив ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол до 19 години през 2028 г. Това обяви кметът на града Костадин Димитров по време на старта днес на санирането на блок 50 в квартал „Тракия“.

Очаква се в града под тепетата да се изиграят откриващата среща, финалът и още няколко двубоя от шампионата. Част от мачовете ще се проведат на стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“, а останалите – на арените „Берое“ в Стара Загора и „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

По думите му, от Българския футболен съюз уточнили, че Пловдив ще бъде основен център на турнира. В града ще бъдат настанени всички отбори, класирали се за европейските финали, включително и юношеският национален тим на България, който има гарантирано участие като домакин.

Костадин Димитров съобщи още, че от 4 до 7 февруари Пловдив ще приеме и срещите на българските национали за тенис за Купа „Дейвис“. Нашият тим ще играе срещу отбора на Белгия, а мачовете ще се проведат в зала „Колодрума“.