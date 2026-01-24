Кално петно се превърна в паркинг в квартал Коматево, след като завърши цялостният ремонт на пространството на ул.“Лозарска“ с номера 73-75. Обособени са 35 паркоместа, положена е и нова асфалтова настилка. Подменени са и тротоарите с нови плочки, обновени са бордюрите, както и зелените площи в района. Общата квадратура на паркинга и положената асфалтова пътна настилка е близо 1100 квадратни метра.

„Пространството, което беше едно кално петно, се превърна във функционално и приветливо място“, съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.