Владислав Христов чете в Литературен салон Spirt&Spirit

Литературен фестивал „Пловдив чете„, литературен салон „Spirt & Spirit„, издателство „Ерго“ и клуб „Петното на Роршах“ Ви канят на литературно четене на Владислав Христов. Той ще гостува в Литературен салон Spirt&Spirit на 25 февруари 2025 г. Ще чуем текстове от последната му стихосбирка, „Пойни птици“, както и от предстоящата – „Маслен нос“. Заповядайте на едно съкровено литературно четене!

–––––––––

Война, мир, насилие и безпътица са темите, които Владислав Христов извежда на преден план в новата си книга. Птиците и хората са противопоставяни, сравнявани и изследвани чрез умело-начупени линии, които наслагват щрих след щрих, метафора след метафора. Тази поезия натъжава, просветлява и помага за изравняването на силите.

– Катерина Стойкова

Тази книга „ухае на барут и мащерка“. Тя се вглежда в живата природа около нас, а и в нас самите със скептицизъм и ирония. Неочакваното в нея е, че открива мириса на барут и в уж идиличното царство на мащерката, но човешкият свят сякаш трайно е навлякъл войнишката униформа, за да не го сбъркат с пойните птици. Един мъдър и чувствителен homo sapiens се движи замислено между нас и тях и има важни новини за всички ни.

– Александър Шурбанов

Жак Превер обясни как се рисува портрет на птица, а Владислав Христов е научил това много добре. Книгата му е доказателство, че пътят на птиците може да донесе красота и знание, утеха и надежда, но най-вече урок по спокойствие и мир. Крайно време е хората да се променят, защото краят може да се окаже прекалено близо за всеки един от нас, читателите на тази брутално нежна в силата си поезия.

– Стефан Иванов

Пойните птици казват много, заедно с останалата дребна гад, кръстосващи света и превръщащи го естествено и без усилия, в стихове. Войната е още по-зловеща, тя е част от тяхното съществуване или смърт. Един неуморен и неуморим поглед към техния свят, и към своя, без да досажда на песните им. Макар понякога да са крясъци или само звуци. Поглед, който се превръща в спасение, дава възможност да оцелеем, въпреки жестокостите и всекидневните трагедии на дребните и често незабележими същества в съобщество с не по-значителни човеци.

– Палми Ранчев

––––––––––

Владислав Христов е роден през 1976 г. в гр. Шумен. От 2018 година живее в Пловдив и работи като журналист и фотограф. Негова поезия е публикувана във влиятелни литературни издания. Носител е на отличия в националните конкурси: За кратка проза на LiterNet & RunsMagazine (2007), за Хайку на свободна тема (2010), Добромир Тонев (2015), Славейкова награда (2015), Международния конкурс за хайку – Cherry blossom (2011), голямата награда “Basho-an” (2020) на Музея Башо, Токио, първо място на конкуса „Аkita” ( 2021) Япония. В продължение на осем години е в класацията на 100-те най-креативни хайку автори в Европа. Член e на Световната Хайку Асоциация и на „The Haiku Foundation“.

Негови хайку са публикувани в изданията на Американската хайку асоциация „Frogpond“, Световния хайку клуб „World Haiku Review“, „Simply Haiku“, „The Heron’s Nest“, „Мodern Haiku“ и др. През 2016 г. хайку на Владислав Христов влиза в обучителната програма на университета Кумамото, Япония. Съставител е на първия учебник по хайку на български „Основи на хайку”. Текстовете му са превеждани на 18 езика. Тази пролет предстои издаването на новата му поетична книга “Маслен нос”.

––––––––––

Входът е свободен, а повече информация за събитието може да откриете тук: https://fb.me/e/4JHNLVIRr.

––––––––––

В програмата на Литературен салон Spirt&Spirit през март очаквайте: