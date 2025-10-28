Шьонбрун Оркестра с празничен концерт в Пловдив

Коледната магия на Виена ще озари Пловдив тази зима! На 14 декември прочутият „Виена Шьонбрун Оркестра“ ще изнесе празничен концерт в зала „С.И.Л.А.“, като част от своето турне в България.

След разпродадените концерти в София и огромния интерес на публиката, виенските музиканти пристигат под тепетата с изцяло нова програма, вдъхновена от традицията на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония.

Пловдивчани ще могат да се насладят на класически произведения от Хайдн, Моцарт и Бетовен, под диригентството на харизматичния маестро Винисиус Ката, добре познат и на публиката на Държавна опера – Пловдив.

На сцената ще излязат 24 изключителни музиканти и двама солисти, сред които и шестима българи – сред тях концертмайсторът Таня Джарова-Салюстио, която е част от оркестъра още от неговото създаване.

Публиката ще чуе изпълнения на редки инструменти, включително цигулка от 1697 г. на майстора Карло Джузепе Тесторе, чийто звук придава уникална атмосфера на концертите.

Събитието е част от празничното турне на оркестъра:

13 декември – София, зала „България“ (два концерта – 15:30 и 18:00 ч.)

– София, зала „България“ (два концерта – 15:30 и 18:00 ч.) 14 декември – Пловдив, зала „С.И.Л.А.“

– Пловдив, зала „С.И.Л.А.“ 15 декември – Варна, Дворец на културата и спорта

Билети се продават в мрежата на Eventim, Grabo, OMV, книжарници Orange и на касите на залите.

Виенският оркестър, който е официалният камерен състав на двореца „Шьонбрун“, ще донесе на пловдивската публика празничен дух, изисканост и емоция – истинска музикална картичка от сърцето на Виена.