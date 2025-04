Проектът „Музика на всички времена“ идва в Пловдив

С проекта „Музика на всички времена“ в поредица концерти се представят шедьоври в различни епохи и жанрове.

Публиката ще може да се наслади на инструментални творби от Моцарт, Брамс и Малер на 15 май. Концертът ще се състои в Епископска Базилика от 19:00.

По специална покана на Маестро Петър Димитров от Лондон за концерта пристигат Лора Димитрова и Дорина Марков. В събитието ще участва оркестърът на Симфониета Видин .

Лора Димитрова учи в напредналия клас по пиано в Guildhall School of Music and Drama в Лондон през 1989/1990 г. и е удостоена с наградата Sherrifs за изпълнение и дипломата Premier Prix. Докато учи там, тя участва в конкурса YCAT (тогава Young Concert Artists Trust, сега Young Classical Artists Trust) за мениджмънт и промоция и е избрана за един от техните артисти през 1989 г. и по този начин започва натоварен график с изпълнения в Обединеното кралство и Европа.

През 1993 г. Димитрова има случайна среща с диригента сър Георг Солти. Тя е получила телефонно обаждане с въпрос дали може да акомпанира на певец, който е бил на прослушване за Solti, но чийто пианист не се появил.

„Беше пълно четене на очите“, каза Димитрова. „Получих музиката – песни от Вон Уилямс – 15 минути преди да вляза в студиото на сър Георг. Никога не бях срещал певеца, камо ли да съм свирил с него.“ Солти каза, че „певецът не беше нищо особено, така че започнах да слушам колко добре свири пианистът.“

Резултатът е съвместен рецитал в Уигмор Хол в Лондон за Димитрова и френската пианистка Патриша Пани, който Шолти лично спонсорира, рекламира и представя. Димитрова продължава да изпълнява третия концерт за пиано на Барток със Солти и Лондонския симфоничен оркестър, за да спечели одобрението на критиката на фестивали в Дрезден и Залцбург.

Дорина Марков (или Dorina Markoff) е виртуозен български цигулар с международна кариера и признание. Стартира като концертмайстор на Софийската опера и балет, а днес заема ключово място в най-престижните оркестри в света: Лондонската филхармония, оркестъра на Би Би Си, Academy of St Martin in the Fields, Britten Sinfonia.

Дорина е единствената българка, поканена за водач на група цигулки в двата оркестъра на Операта в Сидни. Нейната цигулка е част от саундтрака на много блокбъстъри, сред които Skyfall, Star Wars, The Hunger Games, The Beauty and the Beast, Lord of the Rings, Interstellar, The Black Panter, The Avengers, Aladdin.