Откриват барелеф на авиоконструктора Цветан Лазаров в „Тракия“

Барелеф в чест на бележития български авиоконструктор полк. проф. Цветан Лазаров се открива днес в район „Тракия“ в Пловдив.

Инициативата за създаването на паметния знак е на Фондация „Български военновъздушни сили“ и о.з. ген. Спас Спасов и о.з. ген. Васил Димитров. Реализацията ѝ става факт в настоящия мандат, след като кметът на района Георги Гатев поставя проекта сред своите приоритети.

Целта е мястото да се превърне в традиционна точка за ежегодно отбелязване на годишнината от рождението на Лазаров и отдаване на почит към приноса му за българската авиация.

Полк. проф. Цветан Лазаров е изтъкнат инженер, учен и авиоконструктор със съществен принос за развитието на българското самолетостроене.

За откриването на паметния знак пространството около него бе облагородено и озеленено през изминалия месец. На площ от над 2000 кв. м е положена тревна смеска, засадени са 20 лейландски кипариса, пинии и над 100 храста берберис. Изградена е и поливна система, а дейностите са извършени от екипите на ОП „Градини и паркове“.

„За мен беше важно тази идея да намери своето реално осъществяване. Искаме това място да съхранява паметта за полк. проф. Цветан Лазаров и всяка година да събира хора, които да отдават почит на неговото дело“, заяви районният кмет Георги Гатев.

Барелефът в чест на бележития български авиоконструктор полк. проф. Цветан Лазаров се открива днес от 11:00 часа в район „Тракия“ в Пловдив.