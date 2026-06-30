Последен ден за безплатна обмяна на левове в банките

Днес изтича законово определеният срок, в който търговските банки са длъжни да обменят левове в евро без такса. След тази дата финансовите институции могат да въведат тарифи за услугата, ако решат.

Част от банките вече обявиха, че ще продължат да извършват безплатна обмяна и след изтичането на срока, но условията ще се различават при отделните институции. Затова експертите съветват клиентите предварително да проверят тарифната политика на своята банка.

Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безсрочно и без начисляване на такси. Същевременно „Български пощи“ и търговските банки трябва предварително да обявят условията си, ако започнат да събират такси за услугата.

По последни данни към края на май над 92% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение.