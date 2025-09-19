GuitArt Festival Plovdiv 2025 посвещава 9-тото си издание

Пловдив отново ще бъде домакин на GuitArt Festival, който тази година посвещава програмата си на богатството на Балканите. Деветото издание ще се състои от 23 до 26 октомври и ще представи музикални проекти от различни страни в региона, съчетаващи традиция и съвременно звучене, и превръщащи града под тепетата в сцена на културен диалог и музикално вдъхновение.

Сред специалните гости са харизматичната истанбулска формация Light in Babylon, българският Quintet Colors, македонският виртуоз Дамян Пейчиноски с неговия квинтет, Blazin’ Quartet (Босна/Нидерландия, Гърция, Италия, България) както и гръцкото ребетико Trio Taratsa и други.

Фестивалът ще срещне публиката и с едни от най-ярките млади таланти – лауреатите от Международния конкурс „GuitArt Plovdiv“, сред които са Павле Филипович (Сърбия) и Каси Мартин (Франция).

Концертите ще се проведат на различни сцени в Пловдив – Bee Bop Café, Държавен куклен театър – Пловдив и Jazz Club In The Jazz.

Част от програмата е и Международният конкурс за класическа китара „GuitArt Plovdiv“, чиито финален кръг ще се състои в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Конкурсът събира млади китаристи от целия свят и е платформа за откриване на нови таланти.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Осъществява се с партньорството на Полски културен институт.

https://www.facebook.com/guitartfest