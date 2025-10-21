Два концерта от Balkan GuitArt Festival Plovdiv 2025 с променени локации

Организаторите на китарния фестивал Balkan GuitArt Festival Plovdiv 2025 информират, че поради технически причини, свързани със сценичната инфраструктура и акустичните изисквания на артистите, се налагат следните промени в локациите на два от концертите в рамките на Balkan GuitArt Festival Plovdiv 2025:
Light in Babylon
Концертът на международната група Light in Babylon ще се проведе в клуб BeeBop Café (ул. „Гладстон“ 1, Пловдив), вместо в първоначално обявеното място – Държавен куклен театър – Пловдив.
Дата и час: 24 октомври 2025 г., 19:00 ч.
Закупените билети остават напълно валидни.
Damian Pejčinoski Quintet
Концертът на Damian Pejčinoski Quintet ще се състои в Студио 1 на Радио Пловдив, вместо в Държавния куклен театър – Пловдив. Причината е техническо пренасочване, осигуряващо по-добра акустика и условия за звукозапис.
Дата и час: без промяна – 25 октомври 2025 г., 19:00 ч.
Всички останали параметри на фестивалната програма остават непроменени.