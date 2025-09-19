ГрадътНовини

Двама пловдивчани бяха блъснати на пешеходна пътека

12:33ч, петък, 19 септември, 2025
Двама пешеходци са пострадали при произшествия вчера в областния град.

Първият сигнал постъпил в сектор „Пътна полиция“ около 9.20 ч. – на кръстовище между бул. „Източен“ и бул. „Шести септември“ лек автомобил „БМВ“ отнел предимството и ударил пресичащ на пешеходна пътека мъж на 59 години.

Пет часа по-късно екип на сектора бил насочен към кръстовище между ул. „Богомил“ и ул. „Иларион Макариополски“, където по идентичен начин лек автомобил от същата марка блъснал 70-годишна жена.

Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение. Шофьорите, на 51 и 20 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Спрямо тях са взети полицейски мерки за задържане. Работата по образуваните досъдебни производства продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

