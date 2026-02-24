Дора Куршумова представя „Везан свят” Етнографския музей

Експозиция от 32 картини, изпълнени в различни техники, но обединени от една обща тема – българската шевица, представя в Регионален етнографски музей сливенската майсторка Дора Куршумова. Авторската изложба на пазителката на багри, думи и корени ще бъде открита в Големия салон на музея на 26 февруари.

Своя „Везан свят“ Дора Куршумова сътворява не с конци, а с помощта на акрилни и маслени бои, парченца от автентични шевици и структурна паста. Както самата тя споделя, използва и много фантазия. Проектът ѝ едновременно приобщава и провокира размисъл за ролята и значението на шевицата, както и за кодираните в нея послания и защитни символи.

„Най-интересни за мен бяха „зашивите“ – образци от различни мотиви, с които се опитах да разкажа истории за празници и делници. Моми, петли и пауни са главните ми герои – изображения, създадени преди повече от век с кръстат бод в различни села от Сливенския край“, описва авторката. Тя обяснява, че това е бил „тайният“ отличителен знак – своеобразната „писменост“ на всяко село. По него се е разчитало откъде си и от кой род произхождаш. Шевиците издавали дали пред теб стои мома или невеста и дали ергенът е готов за женене.

В своята юбилейна 80-а изложба Куршумова представя художествените творби като начин традиционната шевица да намери място и в съвременния български дом. Разказва, че се е забавлявала, докато създава пейзажите си, в които короните на дърветата, езерата и поляните са изградени от редове шевици. Впечатляващи са комбинациите от везани птички, накацали по везани клони, както и малките колажи, които сякаш се превръщат в прозорец към едно красиво минало, което не бива да бъде забравено.

Мнозина наричат Дора Куршумова съвременен будител заради десетките ѝ инициативи за съхраняване, предаване и популяризиране на българските корени и традиции. Тя е личност с поне седем професии, сред които икономист, художник, писател, краевед и пр. Въпреки че ръководи голяма счетоводна кантора с 24 служители, намира време и енергия да подкрепя обществени каузи, да организира събития, пленери и изложби и, разбира се, да работи с деца.

В сърцето на нейното творчество заема специално място и голямата българска килимарска школа. Неслучайно тя бе сред двигателите на добилото широк международен отзвук мащабно открито представяне на котленски килими, проведено миналото лято в Медвен. Дора Куршумова е носител на приза „Пазител на традициите“, както и на още много други отличия и награди.