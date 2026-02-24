Две училища от Пловдивска област – ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ в село Царацово и ОУ „Ангел Кънчев“ в Асеновград – се включват в новия випуск 2026/2028 на програмата „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“. Така стотици ученици от региона ще учат в по-ангажираща среда, насърчаваща мисленето, сътрудничеството и самостоятелността.

Общо над 11 200 деца от 32 училища в 25 населени места в страната стават част от новия випуск на програмата. С тях общността на „Училища за пример“ вече обхваща над 180 училища и повече от 73 000 ученици в цялата страна.

Програмата е безплатна и с продължителност две години. В рамките ѝ 296 учители и директори ще надграждат уменията си за ефективно преподаване чрез съвместно планиране, посещения в часове и работа с обратна връзка. Целта е изграждане на сплотени училищни екипи, които поставят ученика в центъра на учебния процес – с ясни цели, високи очаквания и постоянна подкрепа.

От фондацията подчертават, че качественото образование не зависи от размера на училището, а от културата и работата на екипа. В новия випуск участват 2 начални, 2 обединени, 12 основни, 11 средни училища и 5 професионални гимназии от различни краища на страната – от малки населени места до големи градове.

Първата стъпка за новоприсъединилите се училища е лятното въвеждащо обучение, където екипите ще се срещнат със своите ментори – опитни директори, учители и образователни експерти. Те ще ги подкрепят в прилагането на нови практики, съобразени със спецификата на всяко училище.

От „Заедно в час“ припомнят, че устойчивата промяна в образованието започва от хората в училище и се измерва най-вече в резултатите и увереността на децата. Фондацията работи от 2010 година за равен достъп до качествено образование в България, като обучава учители и директори и подкрепя училищни екипи в цялата страна. Организацията е създадена с подкрепата на фондация „Америка за България“.