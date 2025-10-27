Нов метод открива мутации на ген при карцином на млечната жлеза

По-бърз и евтин метод за откриване на мутации на PIK3CA ген при карцином на млечна жлеза при жените са разработили учени от Медицински университет-Пловдив. Иновацията в областта на персонализираната медицина ще бъде представена по време на информационно събитие по проект ПЕРИМЕД-2, по който работят учени от МУ-Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография при БАН.

Сред иновативните технологии от първия етап на проекта, които съвместно с бизнеса ще бъдат развивани до крайни продукти, са тези за откриване на мутация Т315I при хронична миелоидна левкемия; метод за определяне чувствителността на чревния микробиом при деца до една година при усвояване на пребиотици и фибри; сензор за определяне на органични пероксиди, токсични за човешкия организъм; пластир от български билки за ускорено лечение на рани.

В Института по минералогия и кристалография се разработва метод, насочен към идентификация на активни фармацевтични съставки в различни полиморфни форми. Полиморфните форми влияят на ефективността, стабилността и бионаличността на лекарствените продукти. Методът ще подпомага фармацевтичната индустрия при контрола на качеството и патентната защита на лекарствени субстанции.

Персонализираната медицина, която е във фокуса на изследванията на Център за компетентност „ПЕРИМЕД-2“, отчита индивидуалните характеристики на всеки отделен пациент, поясняват от трите партньорски университета. Напредъкът в научните изследвания, преходът към практически иновации и връзките с бизнеса са сред основните цели на Центъра, финансиран от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.