Удар срещу контрабандата в Пловдив

Хванаха двама с 366 000 къса цигари без бандерол в подземен паркинг

Спецакция на „Икономическа полиция“ разкри крупна схема за държане и разпространение на цигари без бандерол в Пловдив. В подземен гараж в район „Южен“ са открити общо 366 000 фабрични къса папироси от две известни марки на стойност 66 421 евро.

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже – Ц.Д. (37 г.) и А.Д. (40 г.). Според държавното обвинение на 11 февруари 2026 г. те са държали акцизните стоки с цел разпространение, като предметът на престъплението е в големи размери – престъпление по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По време на полицейската операция служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Пловдив извършили претърсване и изземване в подземен гараж на жилищна кооперация. Цигарите били разпределени в кутии и подготвени в кашони.

По-тежко е положението за 37-годишния Ц.Д., тъй като той е извършил деянието в условията на повторност.

Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро, както и забрана да напуска пределите на България. За другия обвиняем – А.Д. – е определена гаранция от 2500 евро.

Разследването продължава с разпити на свидетели и назначени експертизи.